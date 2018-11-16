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Порошенко призвал США и ЕС усилить санкции против России

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Фото: TASS/Kay Nietfeld
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Президент Украины Петр Порошенко призвал США и Евросоюз к усилению антироссийских санкций. Соответствующее заявление украинский лидер сделал на встрече с делегацией Национального демократического института США и Европейского парламента 16 ноября.

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«Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс на Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора», — приводит сообщение администрации Порошенко RT.

Помимо этого, президент Украины обсудил с представителями США и ЕС предвыборную ситуацию в стране и последние события в Донбассе.

Накануне к усилению санкций против России призвал и глава украинского МИДа Павел Климкин; по его словам, ограничения должны стать ответом на выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Выборы в Донбассе состоялись 11 ноября. Главой ДНР избран Денис Пушилин, набравший 60,85% голосов избирателей, руководить ЛНР будет Леонид Пасечник, за которого проголосовали 68,3% жителей республики.

Киев отказался считать выборы законными и пригрозил санкциями России.

В Москве отметили, что у Донбасса, отторгнутого Украиной и живущего в условиях «опасности силового сценария», ничего другого не оставалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что республикам необходимо обустраивать жизнь и выборы не нарушили Минских договоренностей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о своей независимости.

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