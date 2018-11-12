В Кремле указали на необходимость республик Донбасса обустраивать жизнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о голосовании в самопровозглашенных республиках Донбасса, отметил, что Москва относится «с пониманием к факту проведения этих выборов».

По словам Пескова, две республики, отторгнутые Украиной, провели выборы, так как в условиях «опасности возобновления силового сценария» им ничего не остается. О том, будет ли Путин поздравлять избранных лидеров, Пескову ничего не известно.

Комментируя встречу лидеров Франции, ФРГ и Украины, состоявшуюся накануне в Париже, Песков добавил, что присутствия на ней российского лидера не предполагалось.

«Для обсуждения в рамках «четверки» нет почвы, нет предпосылок. Это — отдельная встреча, которая прошла без Путина», — подчеркнул он.

Комментируя возможное влияние Москвы на ДНР и ЛНР, Песков назвал вопрос абстрактным. Республикам надо обустраивать жизнь: пенсионерам нужны их выплаты, больные нуждаются в лекарствах и необходимо обеспечивать порядок.

«Вряд ли кто-то может заставить республики отказаться от этих первоочередных мер. Будь то Москва, будь кто-то другой», — заключил он, напомнив, что Москва будет делать все для соблюдения минских договоренностей.

Выборы главы и Народного совета ДНР состоялись в самопровозглашенной республике 11 ноября. 12 ноября лидеры ФРГ и Франции назвали выборы незаконными и отметили, что голосование состоялось, «несмотря на многочисленные призывы международного сообщества».

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Тогда после госпереворота новые киевские власти начали военную операцию против отказавшихся их признавать и заявивших о своей независимости республик Донбасса.