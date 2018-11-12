Прямой эфир

В Кремле указали на необходимость республик Донбасса обустраивать жизнь

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о голосовании в самопровозглашенных республиках Донбасса, отметил, что Москва относится «с пониманием к факту проведения этих выборов».

Заговорили Донбассом: в ДНР и ЛНР выбирали лидеров
Как прошли выборы руководителей республик

По словам Пескова, две республики, отторгнутые Украиной, провели выборы, так как в условиях «опасности возобновления силового сценария» им ничего не остается. О том, будет ли Путин поздравлять избранных лидеров, Пескову ничего не известно.

Комментируя встречу лидеров Франции, ФРГ и Украины, состоявшуюся накануне в Париже, Песков добавил, что присутствия на ней российского лидера не предполагалось.

«Для обсуждения в рамках «четверки» нет почвы, нет предпосылок. Это — отдельная встреча, которая прошла без Путина», — подчеркнул он.

Комментируя возможное влияние Москвы на ДНР и ЛНР, Песков назвал вопрос абстрактным. Республикам надо обустраивать жизнь: пенсионерам нужны их выплаты, больные нуждаются в лекарствах и необходимо обеспечивать порядок.

«Вряд ли кто-то может заставить республики отказаться от этих первоочередных мер. Будь то Москва, будь кто-то другой», — заключил он, напомнив, что Москва будет делать все для соблюдения минских договоренностей.

Выборы главы и Народного совета ДНР состоялись в самопровозглашенной республике 11 ноября. 12 ноября лидеры ФРГ и Франции назвали выборы незаконными и отметили, что голосование состоялось, «несмотря на многочисленные призывы международного сообщества».

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Тогда после госпереворота новые киевские власти начали военную операцию против отказавшихся их признавать и заявивших о своей независимости республик Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пасечник и его «Мир Луганщине» победили на выборах ЛНР
СБУ возбудила уголовное дело в связи с выборами в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017