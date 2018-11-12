Меркель и Макрон выступили с заявлением по выборам в ЛНР и ДНР

Немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по выборам в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Оно опубликовано в понедельник, 12 ноября, на сайте правительства ФРГ после встречи лидеров с президентом Украины Петром Порошенко. Макрон и Меркель называют выборы незаконными и отметили, что голосование состоялось, «несмотря на многочисленные призывы международного сообщества». По мнению лидеров ФРГ и Франции, они противоречат Минским договоренностям.

Проведение выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины, подчеркнули политики.

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, Минские соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Накануне в НАТО заявили, что альянс не признает выборы в республиках Донбасса.

Выборы главы и Народного совета ДНР состоялись в самопровозглашенной республике 11 ноября. Местные власти не зафиксировали нарушений, способных оказать существенное влияние на итоги голосования.