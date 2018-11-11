В НАТО заявили о непризнании выборов в Донбассе

НАТО не признает выборы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). Об этом говорится в заявлении альянса.

В организации считают, что выборы «противоречат духу Минских соглашений и подрывают процесс мирного урегулирования конфликта». В альянсе в очередной раз заявили, что «полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины» и призвали Россию «к полному выполнению Минских соглашений», передает ТАСС.

В Москве при этом проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, Минские соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Выборы в Донбассе проходят в воскресенье, 11 ноября. Участки открылись в 8:00 мск. На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности ее руководителя Денис Пушилин. В ЛНР также выбирают нового главу, на данный пост претендуют четыре кандидата. В списке есть и нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Кроме того, в ДНР по итогам выборов будут избраны 100 депутатов, а в ЛНР — 50, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Жители Донбасса отказались признавать новую власть и объявили о создании независимых республик.