Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе

Украина ждет реакции Евросоюза, США и Канады на предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, в ближайшие часы власти Украины ожидают заседания стран «Большой семерки», а также реакции из США, Канады и ЕС. Также Киев начал консультации в Совете Безопасности ООН, а на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября вопрос о выборах включен в повестку дня, пишет RT.

При этом Порошенко призвал жителей ДНР и ЛНР не ходить на выборы глав и депутатов. Он заявил, что за выборами якобы стоит Россия, и назвал их фейковыми, отмечает «Газета.ru».

10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выборы в Донбассе незаконными и пригрозил России за это санкциями.

Выборы глав и депутатов народных советов в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября.

В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. 7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России, которая, по утверждению властей Украины, якобы стоит за организацией выборов.

Спустя два дня прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой республики возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.