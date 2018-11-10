Прямой эфир

Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе

0
Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина ждет реакции Евросоюза, США и Канады на предстоящие выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

По его словам, в ближайшие часы власти Украины ожидают заседания стран «Большой семерки», а также реакции из США, Канады и ЕС. Также Киев начал консультации в Совете Безопасности ООН, а на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 ноября вопрос о выборах включен в повестку дня, пишет RT.

При этом Порошенко призвал жителей ДНР и ЛНР не ходить на выборы глав и депутатов. Он заявил, что за выборами якобы стоит Россия, и назвал их фейковыми, отмечает «Газета.ru».

Нашли бомбоубежище: в Донбассе люди до сих пор живут в подвалах
Специальный корреспондент «Известий» поговорил с теми, кто пятый год живет под землей

10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выборы в Донбассе незаконными и пригрозил России за это санкциями.

Выборы глав и депутатов народных советов в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября.

В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. 7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России, которая, по утверждению властей Украины, якобы стоит за организацией выборов.

Спустя два дня прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой республики возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турчинов пообещал уголовное преследование участникам выборов в Донбассе
СБУ возбудила уголовное дело в связи с выборами в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017