На Украине пригрозили России санкциями из-за выборов в Донбассе

На Украине пообещали ввести новые санкции против России. В качестве основания для введения ограничительных мер названы выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые Киев считает незаконными.

«Обязательно будет наказание, а именно в виде санкций», — написал украинский министр иностранных дел Павел Климкин в субботу, 10 ноября, на своей странице в Twitter.

Выборы глав и депутатов народных советов в ДНР и ЛНР запланированы на воскресенье, 11 ноября.

Официальный Киев заявил, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. 7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России, которая, по утверждению украинских властей, якобы стоит за организацией выборов. Спустя два дня прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой республики возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.