СБУ возбудила уголовное дело в связи с выборами в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело «по факту организации незаконных выборов на временно оккупированных территориях» в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе генпрокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины», — отмечается в сообщении, которое в субботу, 10 ноября, цитирует «РИА Новости».

Ответственность за данное нарушение предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее 10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выборы в Донбассе незаконными и пригрозил России за это санкциями.

Выборы глав и депутатов народных советов в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября.

В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. 7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России, которая, по утверждению властей Украины, якобы стоит за организацией выборов.

Спустя два дня прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой республики возбудила уголовное дело по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.