Турчинов пообещал уголовное преследование участникам выборов в Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что участники и организаторы выборов глав и депутатов в самопровозглашенных республиках Донбасса будут привлечены к уголовной ответственности.
Выборы намечены на 11 ноября, в Киеве уже заявили, что итогов голосования не признают.
По словам секретаря СНБО, как 9 ноября передает «РИА Новости», организация и проведение выборов в ЛНР и ДНР подпадают в том числе под статьи Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Госизмена».
Турчинов пообещал, что украинские правоохранители найдут всех организаторов «псевдовыборов» и привлекут их к уголовной ответственности, отмечает РЕН ТВ.
7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России за якобы организацию выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
В Кремле отметили, что выборы в самопровозглашенных республиках не противоречат Минским договоренностям.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых республик.