Турчинов пообещал уголовное преследование участникам выборов в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что участники и организаторы выборов глав и депутатов в самопровозглашенных республиках Донбасса будут привлечены к уголовной ответственности.

Выборы намечены на 11 ноября, в Киеве уже заявили, что итогов голосования не признают.

По словам секретаря СНБО, как 9 ноября передает «РИА Новости», организация и проведение выборов в ЛНР и ДНР подпадают в том числе под статьи Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Госизмена».

Турчинов пообещал, что украинские правоохранители найдут всех организаторов «псевдовыборов» и привлекут их к уголовной ответственности, отмечает РЕН ТВ.

7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России за якобы организацию выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

В Кремле отметили, что выборы в самопровозглашенных республиках не противоречат Минским договоренностям.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых республик.