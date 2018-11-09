Уголовное дело возбуждено на Украине из-за выборов в Донбассе

Прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой республики возбудила уголовное дело в связи с организацией выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства, уголовное производство начато по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Выборы глав и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР должны пройти 11 ноября. Киев считает проведение голосования в республиках нелегитимным.

7 ноября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала украинских партнеров из Евросоюза ввести санкции в отношении России, которая, по утверждению украинских властей, якобы стоит за организацией выборов. В Кремле отметили, что выборы в самопровозглашенных республиках не противоречат Минским договоренностям.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать итоги госпереворота и объявили о создании независимых республик.