В ДНР и ЛНР проходят выборы глав республик и депутатов парламентов

Выборы глав республик и депутатов начались в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Участки для голосования будут принимать избирателей с 8:00 до 20:00 мск. Наблюдать за ходом процесса в Донбасс приехали более 90 активистов из нескольких десятков стран.

На пост главы Донецкой Народной Республики претендуют пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности ее руководителя Денис Пушилин. В ЛНР также выбирают нового главу, на данный пост претендуют четыре кандидата. В списке есть и нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. При этом в Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.