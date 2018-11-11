Прямой эфир

В ДНР и ЛНР проходят выборы глав республик и депутатов парламентов

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы глав республик и депутатов начались в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Участки для голосования будут принимать избирателей с 8:00 до 20:00 мск. Наблюдать за ходом процесса в Донбасс приехали более 90 активистов из нескольких десятков стран.

«На линии фронта не наблюдается реальных изменений»
Глава второй в ПАСЕ политической группы Франк Швабе — о разрешении конфликта на Украине, поездке в Донбасс и кризисе в Совете Европы

На пост главы Донецкой Народной Республики претендуют пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности ее руководителя Денис Пушилин. В ЛНР также выбирают нового главу, на данный пост претендуют четыре кандидата. В списке есть и нынешний исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

В Киеве заявили, что подобное голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. При этом в Москве проведение выборов назвали необходимой в настоящих условиях мерой. Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в Киеве. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко призвал Запад отреагировать на выборы в Донбассе
Неизбежная палата: как прошли выборы в конгресс
Республиканцы теряют контроль над палатой представителей и укрепляют позиции в сенате

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017