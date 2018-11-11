Заговорили Донбассом: в ДНР и ЛНР выбирали лидеров

В ДНР и ЛНР 11 ноября состоялись выборы глав республик, а также депутатов Народных советов. Главное внимание общественности, СМИ и международных наблюдателей было приковано к Донецку. Именно там 30 августа в результате теракта был убит Александр Захарченко, гибель которого и стала поводом к проведению досрочных выборов. Согласно большинству прогнозов, ключевыми фаворитами гонки были исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Однако на момент публикации данных о результатах выборов представлено не было. Специальный корреспондент «Известий» побывал в столице Донецкой республики, чтобы увидеть, как ее жители определяли свое будущее на ближайшие пять лет.

Один из пяти

Как рассказала глава республиканской ЦИК Ольга Позднякова, в день голосования в ДНР открыли свои двери 408 избирательных участков. 143 из них в самом Донецке, 65 в соседней Макеевке, 45 в прифронтовой Горловке и еще четыре — в Дебальцево. Всего на избирательные участки, по предварительным данным, в воскресенье пришло около 2 млн человек.

За пост главы ДНР боролись пять кандидатов: Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев. Ранее к выборам не допустили лидера движения «Новороссия» Павла Губарева, поводом стала подделка подписей. Не был допущен и первый министр обороны республики, коммунист Игорь Хакимзянов — он не успел сдать подписные листы в срок.

ДНР_ЛНР_1 Выборы главы и депутатов Народных советов ДНР Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Из действующих кандидатов самым известным и публичным стал 37-летний Денис Пушилин, до гибели Александра Захарченко занимавший должность председателя Народного совета. Про Елену Шишкину известно, что она имеет 22-летний стаж адвокатской деятельности и является судьей Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений новых киевских властей. Роман Храменков в 2015–2016 годах работал мэром Енакиево и Горловки. Владимир Медведев несколько лет трудился заместителем министра образования и науки ДНР, а Роман Евстифеев руководит музеем боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана в одном из районов Донецка.

«Хорошие» и «плохие»

В день выборов в республику прибыли более 40 наблюдателей из России, Южной Осетии, Абхазии, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Австрии, Турции и Чили.

— Это общественные деятели, журналисты, политологи, преподаватели, которые по нашему приглашению или по своей воле решили приехать сюда и увидеть всё своими глазами, — рассказала Ольга Позднякова. — Среди них члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, экс-министр обороны Греции Костас Исихос, министр транспорта Франции в правительстве Николя Саркози Тьерри Мариани и другие.

Как пояснил «Известиям» Тьерри Мариани, на донецкую землю он прибыл впервые.

ДНР_ЛНР_1 Гашение бюллетеней после выборов главы и депутатов Народных советов Донецкой народной республики Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

— Я был организатором визита французских парламентариев в Крым в 2016 году. Что мы тогда ожидали там увидеть? Оккупированный полуостров, полный российской военной техники. А увидели обычный курорт и отдыхающих людей. Картинка, которую нам показывают в СМИ, часто сильно отличается от реального положения дел. И поэтому я здесь, — заявил французский политик. — Тем более, во Франции много говорят о войне в Сирии, Афганистане, Йемене. Но ни слова не произносят о Донбассе, как будто его нет.

А вот наблюдатель из Италии, политолог и аналитик Элизео Бертолази в Донецк приехал не в первый раз.

— Моя специализация — славянский мир, — пояснил он «Известиям». — Еще до войны я неоднократно бывал в Украине. После начала войны ездил в Славянск, Краматорск, был в Донецком аэропорту. Считаю, Киев завел себя в тупик, так как действует не прагматически, а с точки зрения идеологии. Он не учитывает интересы всех жителей страны, одних назначает «хорошими», а других «плохими». История знает, как заканчивают такие режимы. Что касается перспектив развития конфликта на юго-востоке Украины, уверен, он в скором времени должен закончиться. Донбасс — богатая территория, с огромным экономическим потенциалом, большой человеческой энергией. Все, в том числе Украина, заинтересованы, чтобы этот регион стал мирным и развивался.

«Чтобы не плакали»

Голосование проходило с 8:00 до 20:00. У входа на участки — музыка, оркестры, лотереи, ярмарки. Для того, чтобы поставить галочки в бюллетенях, необходимо предъявить документ — паспорт ДНР или Украины (с отметкой о регистрации) либо военный билет.

— Голосую за мир, чтобы дети наши не плакали и мы не плакали, — поделилась с «Известиями» 75-летняя жительница Донецка Татьяна Васильевна. — И голосую за воссоединение с Россией, в очередной раз, это главное, одни мы не вытянем. Пенсия у нас нищенская — 3200 рублей. Можно, конечно, получать пенсию и на Украине — 2500 гривен, ездить каждый месяц, но у меня такой возможности нет — не позволяет здоровье, да и средств нет.

ДНР_ЛНР_1 Избирательный участок в городе Донецк Фото: Сергей Прудников

Мама двоих детей Юлия рассказала, что пришла на участок, чтобы не забрали ее голос и не записали на другого кандидата.

— Очень жаль, что ушел от нас Александр Захарченко, — сказала женщина. — Сейчас нет такого лидера. И не будет уже, наверное. Которому бы так доверяли. Который бы так думал о людях. В 2014-м, когда мы его выбирали, к урнам очереди огромные стояли. Сейчас, конечно, совсем не так…

— Не буду голосовать, — сообщила другая дончанка, Маргарита. — Не вижу, за кого. Лидера гонки нам навязали. Более того — пока ничего конкретного о нем я сказать не могу. Если победит — посмотрим на дела и результаты.

Экономика и свобода

Нынешние выборы в ДНР принципиально отличаются от аналогичного процесса 2014 года, отметил журналист и политолог Андрей Бабицкий.

— Сегодня на повестке дня стоят совершенно другие задачи, — пояснил «Известиям» эксперт. — Четыре года назад Донецк находился в состоянии жесточайшего противостояния с украинскими войсками. И лидер требовался соответствующий, способный решать военные задачи и вести за собой людей. Сегодня на первом месте гражданская сфера, в первую очередь экономика. Республики ведь фактически нищенствуют. Малый и средний бизнес за последние годы разрушен, предприниматели в своей массе выехали. Сейчас, наконец, началась работа по исправлению этой ситуации.

По его мнению, второй больной вопрос — полноценная свобода СМИ.

ДНР_ЛНР_1 Подсчет голосов после выборов главы и депутатов Народных советов Донецкой народной республики Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

— Если мы хотим развиваться — необходимо открывать шлюзы и позволять журналистам выполнять свои прямые функции, указывать власти на проблемы. Большие надежды у меня и на оздоровление законодательной власти. За четыре года здесь было принято много странных актов, требующих доработки. Хочется, чтобы Народный совет более эффективно корректировал действия исполнительной власти, — отметил политолог.

Необходимость экономических преобразований в ДНР отметил в беседе с «Известиями» и политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Во время прошедшей предвыборной гонки было обещано очень много, — подчеркнул он. — Один из главных лозунгов — подъем экономики, оздоровление предпринимательской сферы. Если хотя бы 50% этих планов удастся выполнить — шанс на преображение Донбасса есть. Если через два–четыре месяца будет результат — значит, жители ДНР сделали правильный выбор.

Явка на выборах в ДНР, по данным республиканской ЦИК, составила 80,1%. Как констатировали международные наблюдатели, видимых нарушений на выборах зафиксировано не было. В ЛНР участие в голосовании приняли 77% избирателей.