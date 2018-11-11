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Явка на выборах в ДНР превысила 80%

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Явка на выборах в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) составила более 80%. Об этом заявила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

«Явка на момент закрытия участков составила 80,1%», — приводит ее слова ТАСС.

Позднякова отметила, что всего на выборах главы и депутатов парламента ДНР проголосовало более 1,6 млн человек.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов: врио главы республики Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев, а также Роман Евстифеев. На места в народном совете региона претендуют два движения: «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс».

Кроме того, 11 ноября выборы состоялись в соседней Луганской народной республике (ЛНР).

Избирательные участки в обеих самопровозглашенных республиках завершили свою работу в 20:00 мск.

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