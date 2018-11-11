Прямой эфир

Порошенко обсудил с Меркель и Макроном выборы в Донбассе

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

По его словам, темой переговоров стали выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР).

Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

Позже Порошенко подтвердил, что на переговорах с Меркель и Макроном они «осудили» выборы в Донбассе.

«Была провозглашена твердая позиция об осуждении выборов (в Донбассе. — Ред) и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», - цитирует его ТАСС.

Президент Украины добавил, что при этом «было четко объявлено, что это брутальное нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей».

В воскресенье, 11 ноября, в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик. Кроме того, в ДНР по итогам выборов будут избраны 100 депутатов, а в ЛНР — 50, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Весной 2014 года после госпереворота в Киеве на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Для разрешения конфликта в 2015 году между Россией, Украиной, Германией и Францией были согласованы Минские договоренности. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО заявили о непризнании выборов в Донбассе
В ДНР и ЛНР проходят выборы глав республик и депутатов парламентов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017