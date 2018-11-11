Порошенко обсудил с Меркель и Макроном выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

По его словам, темой переговоров стали выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР).

Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

Позже Порошенко подтвердил, что на переговорах с Меркель и Макроном они «осудили» выборы в Донбассе.

«Была провозглашена твердая позиция об осуждении выборов (в Донбассе. — Ред) и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», - цитирует его ТАСС.

Президент Украины добавил, что при этом «было четко объявлено, что это брутальное нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках минских договоренностей».

В воскресенье, 11 ноября, в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик. Кроме того, в ДНР по итогам выборов будут избраны 100 депутатов, а в ЛНР — 50, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Весной 2014 года после госпереворота в Киеве на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Для разрешения конфликта в 2015 году между Россией, Украиной, Германией и Францией были согласованы Минские договоренности. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.