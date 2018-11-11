В ДНР и ЛНР завершились выборы глав и парламентов республик

Избирательные участки на выборах глав и парламентов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) завершили свою работу в 20:00 мск. Об этом сообщило агентство ТАСС в воскресенье, 11 ноября.

Как сообщили в местных избиркомах, в ходе голосования значительных нарушений зафиксировано не было.

В настоящий момент сотрудники избирательных комиссий подсчитывают голоса. Ожидается, что первые результаты появятся уже в ночь на понедельник.

На пост главы ДНР претендуют пять кандидатов: врио главы республики Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев, а также Роман Евстифеев. На места в народном совете региона претендуют два движения: «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс».

В Луганске баллотируются четыре человека: исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Русак, а также Наталья Сергун. За места в местном народном совете борются представители движения «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз». Первой из них во главе с Леонидом Пасечником сейчас принадлежит большинство в совете.

Явка на выборах в ДНР по состоянию на 16:00 мск составила 71,4%.