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Явка на выборах в ДНР на 16:00 составила 71,4%

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Явка избирателей на выборах главы и народного совета ДНР по состоянию на 16:00 воскресенья, 11 ноября, составила 71,4%. Эту информацию привела глава местной избирательной комиссии Ольга Позднякова.

По ее словам, голосование проходит спокойно, без каких-либо серьезных нарушений.

«Были зафиксированы нарушения в виде попыток избирателей проголосовать по документам, которые не входят в перечень документов, удостоверяющих личность избирателей, в частности, по пенсионному удостоверению, загранпаспорту, водительским правам. Однако члены участковых комиссий отказались принять эти документы, и нарушения законодательства не было», — приводит слова Поздняковой ТАСС.

При этом в ЦИК ДНР заявили о ситуации с нетрезвым мужчиной, который пытался вырвать бюллетени у избирателей. Его действия были пресечены правоохранителями. На нарушителя составили административный протокол.

11 ноября в ДНР проходят выборы. На пост главы республики помимо действующего руководителя Дениса Пушилина претендуют еще четыре кандидата. За места в парламенте идет борьба между двумя общественными движениями — «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс».
 

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