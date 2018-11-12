Пасечник и его «Мир Луганщине» победили на выборах ЛНР

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник побеждает на выборах главы республики — за него проголосовали 68,3% избирателей по результатам обработки всех бюллетеней. Такие данные огласила республиканская Центральная избирательная комиссия в понедельник, 12 ноября.

За Олега Олега Коваля отдали свой голос 16,55% жителей республики, за Людмилу Руснак — 5,9%, за Наталью Сергун — 7,95%. Недействительными признаны 1,3 % листков для голосования.

На выборах депутатов народного собрания лидирует общественное движение «Мир Луганщине», возглавляемое Пасечником. Оно набрало 74,12% после подсчета 100% бюллетеней, указывает «Луганскинформцентр».

За представителей общественного движения «Луганский экономический союз» проголосовали 25,16% избирателей.

Выборы глав республик и депутатов прошли в ЛНР 11 ноября. По данным местной ЦИК, явка на выборы руководителя ЛНР и депутатов народного совета составила 77%.

Весной 2014 года после госпереворота в Киеве на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Для разрешения конфликта в 2015 году между Россией, Украиной, Германией и Францией были согласованы Минские договоренности. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.