Развивающиеся раны: что ждет новых лидеров Донбасса

Официальному Киеву необходимо выстраивать диалог с новым руководством Донбасса для урегулирования конфликта в регионе. Об этом «Известиям» заявили в Верховной раде. Результаты выборов руководства самопровозглашенных республик на востоке Украины не стали неожиданностью. В ДНР первое место с результатом 60,85% занял врио главы непризнанного государства Денис Пушилин. В ЛНР победа также осталась за прежним руководителем — Леонидом Пасечником: ему отдали свои голоса 68,3% избирателей.

Основное внимание аналитиков и жителей региона по-прежнему приковано к Донецку. Главный вопрос, который сегодня волнует каждого из них, — как изменится социально-экономический курс республики и удастся ли новому руководителю распутать клубок накопившихся в ДНР проблем.

Обошлось без сюрпризов

Предварительные итоги голосования донецкий ЦИК публиковала всю ночь. Денис Пушилин предсказуемо шел впереди. При этом четыре других кандидата, оказавшихся фактически «темными лошадками», в сумме набрали почти 40%, что лишний раз подчеркивало — население ДНР ждет перемен.

Пушилин Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на избирательном участке № 156 во время голосования Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

После полудня 12 ноября глава Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова объявила об обработке 100% бюллетеней со всех 408 участков.

— Результаты следующие: Роман Евстифеев — 7,75%, Владимир Медведев — 6,5%, Денис Пушилин –— 60,85%, Роман Храменков — 14,2%, Елена Шишкина — 9,3%, — сообщила представитель республиканской ЦИК. — 1,5% бюллетеней признаны недействительными. Уровень явки составил 80,1%.

На выборах в народный совет движение «Донецкая республика», лидером которой является Денис Пушилин, набрало 72,5%. «Свободный Донбасс» получил 26%. Прежнее соотношение мест в парламенте ДНР было немного иным — 68% и 32% соответственно.

Из соперников в союзники

Пока в Донецке ждали официального заявления новоизбранного главы, «Известия» поговорили с его соперниками по предвыборной гонке.

— Рада за Дениса Владимировича, готова работать в его команде, — сказала Елена Шишкина, занимающая должность судьи Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений новых киевских властей. — Что касается главной повестки дня, то я считаю, новая власть должна уделить равнозначное внимание всем сферам. При этом первым документом я бы приняла стратегию внешней политики. Именно от нашего статуса, от отношений с другими государствами будет выстраиваться и все остальное.

Храменков Кандидат на пост главы ДНР Роман Храменков на пресс-конференции в Донецке Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По мнению депутата народного совета Романа Храменкова, занявшего второе место, ключевое внимание сейчас нужно уделить социалке: пособиям для малоимущих, военнослужащих и их семей, а также улучшению уровня здравоохранения. Особенно с учетом того, что проблемы в этих сферах накапливались задолго до войны.

— Например, у нас нет и не было обязательного медицинского страхования, — пояснил Роман Храменков. — Мы сейчас работаем над этим законопроектом, он на стадии принятия. Другая сфера — охрана материнства и детства. В Донецке наконец должен появиться первый Дом малютки. Также необходимо восстанавливать и открывать санатории: 75% из них сейчас закрыты.

Ожидание перемен

Пожалуй, главная проблема Донбасса сегодня, если оставить за скобками непрекращающийся конфликт, — беспрецедентно низкий уровень жизни. И именно реформ в социально-экономической сфере ждут от Дениса Пушилина жители ДНР. Тем более что главным предвыборным лозунгом нового лидера Донецка было как раз «строительство социально ориентированного государства», а также «развитие промышленности, сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности». Если говорить о 60 днях работы Дениса Пушилина в качестве врио руководителя республики, стоит обозначить несколько свежих векторов.

В первую очередь в ДНР была создана временная комиссия по выявлению нарушений работы одиозного министерства доходов и сборов, которым руководил Александр «Ташкент» Тимофеев. Как заявлял Денис Пушилин, нарушения в ведомстве были системными и результаты расследования в ближайшее время будут обнародованы. Само министерство в перспективе планируется децентрализовать.

Тимофеев Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Еще один значимый акт — отмена указа о конфискации урожая, выращенного на незарегистрированных землях. Этот документ позволял забирать у фермеров все «незаконное» зерно, убытки составляли сотни миллионов рублей, а сама процедура регистрации земли могла длиться от полутора до двух лет. Также власть заявляла о планах снять с предпринимателей ярмо административной нагрузки — начиная от регистрации и заканчивая отчетностью. Кроме того, планируется упразднить таможню на границе ЛНР и ДНР, а членов семей погибших военнослужащих освободить от коммунальных платежей.

— Ждем от новых властей действенных шагов по улучшению жизни простого человека, — отметил в беседе с «Известиями» международный наблюдатель из Германии Мануэль Оксенрайтер.

В поиске диалога

Для большинства граждан Украины ключевым сегодня является именно вопрос мира, заявил «Известиям» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. По его мнению, после пяти лет конфликта в Донбассе украинцы понимают, что урегулирование конфликта возможно только в политической, а не в военной плоскости. А это значит, что официальный Киев должен найти в себе силы, чтобы начать диалог с руководством и населением неподконтрольного региона.

— Нужен диалог с Донбассом. Там прошли выборы, которые мы как государство не признаем. Но в данном случае это неважно — надо ехать и разговаривать, — уверен Евгений Балицкий. — В конце концов, этих людей на посты выбрал народ, а это лучше, чем неуправляемый хаос. Кроме того, когда на местах управляют определенные люди (пусть и нелегитимные, как мы считаем), есть с кем разговаривать. Надо прекратить убивать друг друга.

Донецк Небольшая улица, в последнее время подвергалась постоянным артобстрелам со стороны украинских силовиков. Многие местные жители отсюда уехали, в домах нет газа, света и отопления, поселок Донецк-Северный в Донецкой области Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По мнению парламентария, переговоры с Донецком и Луганском могут начаться уже после выборов президента Украины в марте 2019 года.

Остановить кровопролитие возможно только путем диалога с Донбассом, считает и депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева.

— Пока власть на это не пойдет, война, к сожалению, будет продолжаться. Конфликту в Донбассе необходимо найти дипломатическое решение. Это начинают понимать всё больше украинских политиков и простых граждан. Прекращение страданий жителей страны должно стать первостепенной задачей руководства Украины, — заявила она «Известиям».

Однако киевские власти, по всей видимости, к такому развитию событий явно не готовы. Пока украинские политики и высокопоставленные чиновники лишь заявляют о «псевдовыборах» в Донбассе и грозятся санкциями в адрес России. Петр Порошенко и другие представители властей страны уже давно пытаются убедить украинское и западное общество, что выборы в ДНР и ЛНР нарушают Минские соглашения и ставят под угрозу процесс урегулирования. Хотя никто из них до сих пор не объяснил, почему Киев за эти годы фактически так и не приступил к реализации Минска-2.