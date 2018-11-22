Порошенко анонсировал окончательное расставание с Москвой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фиксация в конституции обязательности курса на вступление страны в НАТО и ЕС станет сигналом для России и окончательным расставанием с Москвой.

Выступая в четверг, 22 ноября, в Верховной раде перед голосованием парламента за изменение основного закона страны, он снова назвал Россию страной-агрессором.

«Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз», — подчеркнул он в эфире украинских телеканалов.

Ранее в четверг лидер призвал парламент страны безотлагательно проголосовать за законопроект, меняющий конституцию Украины. В этот же день Верховная рада одобрила документ в первом чтении: его поддержал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

О намерении закрепить курс Украины в конституции страны Порошенко говорил в августе. 3 сентября он внес законопроект на рассмотрение Верховной рады. В начале октября документ направили на экспертизу в Конституционный суд.