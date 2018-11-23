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Тимошенко заявила о паническом побеге украинцев из страны

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Число выехавших на заработки за рубеж украинцев свидетельствует об их ​«массовом и паническом побеге», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 

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«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — написала она на своей странице в Facebook, передает «Федеральное агентство новостей».

Тимошенко отметила, что сейчас на Украине наблюдается серьезный дефицит рабочей силы, поэтому масштабы «побега» несут угрозу национальной безопасности. 

По данным министерства социальной политики Украины, из страны ежегодно на сезонные заработки уезжают до 9 млн человек. Такой отток населения создает проблемы для украинской экономики. В Евростате отметили, что на заработки выезжают 20% населения Украины, большинство из которых отправляются в Польшу.

В феврале этого года в рейтинге «50 самых влиятельных людей польской экономики» второе место заняли украинцы.

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