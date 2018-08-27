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Более миллиона украинцев уехали на заработки в Польшу

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В соседней с Украиной Польше живет и работает более 1 млн украинцев, а около 200 тыс. из них получили «карту поляка». Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Точных данных нет, эти данные базируются на количестве выданных национальных виз, разрешений на работу или проживание», — подчеркнул он, передает «Интерфакс».

Украинцы вносят серьезный вклад в польскую экономику, добавил дипломат, отметив, что необходимо обустроить и модернизировать пункты пропуска на границе с Украиной.

В начале августа сообщалось, что украинцы, уезжающие на заработки в Европу, всё чаще становятся жертвами обмана при трудоустройстве. Одна из главных мошеннических схем — работа по польской рабочей визе в странах Западной Европы. Или только с биометрическим паспортом. Работа по таким документам грозит депортацией.

По данным министерства соцполитики Украины, ежегодно на сезонные заработки уезжает 9 млн украинцев.

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