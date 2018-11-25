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В Совфеде назвали цель захода кораблей Украины в территориальные воды России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Украина пытается заручиться большей поддержкой Евросоюза и США, чем и обусловлен заход украинских кораблей в территориальные воды России. Такую точку зрения высказал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

По мнению сенатора, Киев пытается обратить на себя внимание стран Запада и создает предпосылки для усиления конфликта в Азовском море. Кроме того, в данной ситуации необходимо учитывать и приближение выборов президента Украины.

«Если бы международное сообщество обращало внимание на происходящее на Украине и в Азовском море, оно должно было предупредить Киев, что подобные действия создают предпосылки для конфликта, который не обойдет и Европу», — указал сенатор.

Цеков выразил надежду, что российские спецслужбы достойно ответят на действия украинских властей.

25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей.

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