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Опубликовано видео провокации украинских кораблей в Черном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено опасное маневрирование кораблей ВМС Украины, вторгшихся на территорию Российской Федерации в Черном море 25 ноября. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

 

На записи видно, что российское судно сопровождает украинские военные корабли. Те, в свою очередь, периодически совершают опасные маневры.

Утром три украинских корабля в нарушение конвенции ООН вошли в территориальные воды РФ в Черном море. Они двигались в сторону Керченского пролива. Украинская сторона при этом не подавала заявок на проход своего флота через пролив. Кроме того, сообщалось, что корабли украинских военно-морских сил опасно маневрируют, а также не выполняют требования российских властей.

По словам генерального директора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова, в связи с провокацией Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.

Действия украинской стороны являются нарушением ст. 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

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