РФ использует дроны для предотвращения провокаций в Керченском проливе

Для предотвращения повторных провокаций в районе Керченского пролива в патрулировании госграницы будут задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщили «Известиям» несколько собеседников в Минобороны РФ.

Дроны продолжат полеты на этом участке до окончательной разрядки напряженности. Для охраны морской границы в районе Керченского пролива и мониторинга ситуации уже задействованы беспилотники «Орлан-10» и «Форпост».

БЛА, принадлежащие Черноморскому флоту и Воздушно-космическим силам, будут работать как в Черном, так и в Азовском морях. Дроны оснащены новейшими оптико-электронными и радиотехническими системами.

Как заявил «Известиям» постоянный представитель Республики Крым (РК) при президенте РФ Георгий Мурадов, провокация ВМС Украины готовилась давно — и это не последний этап нагнетания конфронтации в российско-украинских отношениях.

По его словам, приближаются выборы президента Украины и позиции нынешнего главы государства Петра Порошенко на них довольно слабы. «Он это чувствует и пытается создать среду, в которой, как ему кажется, будет легче завоевать голоса украинских избирателей», — отметил Георгий Мурадов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом