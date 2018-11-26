Прямой эфир

НАТО призвало к деэскалации в Азовском море

0
Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс внимательно отслеживает события вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, она отметила, что НАТО находится в контакте с властями Украины, а также призвала к сдержанности и деэскалации.

«Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — приводит слова Лунгеску «РИА Новости».

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование. Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три судна ВМС Украины из Бердянска легли на обратный курс
Захарова назвала провокацией действия ВМС Украины в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017