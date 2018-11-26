НАТО призвало к деэскалации в Азовском море

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс внимательно отслеживает события вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

Кроме того, она отметила, что НАТО находится в контакте с властями Украины, а также призвала к сдержанности и деэскалации.

«Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — приводит слова Лунгеску «РИА Новости».

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование. Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.