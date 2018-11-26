Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что располагает неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. Три корабля ВМС Украины, утром 25 ноября незаконно пересекшие границу РФ в районе Керченского пролива, нарушили сразу несколько статей международного морского права. Российская сторона в этом случае имела все основания ответить на эту провокацию силой, отметили опрошенные "Известиями" военные эксперты. Для предотвращения повторных провокаций в районе Керченского пролива в патрулировании госграницы будут задействованы беспилотные летательные аппараты, сообщили "Известиям" несколько собеседников в Минобороны РФ. Дроны продолжат полеты на этом участке до окончательной разрядки напряженности.

Для охраны морской границы в районе Керченского пролива и мониторинга ситуации уже задействованы беспилотники «Орлан-10» и «Форпост», рассказали «Известиям» несколько информированных источников в российском военном ведомстве. БЛА, принадлежащие Черноморскому флоту и Воздушно-космическим силам, будут работать как в Черном, так и в Азовском морях. Дроны оснащены новейшими оптико-электронными и радиотехническими системами.

Днем в воскресенье «Известия» направили в Министерство обороны Украины запрос с просьбой разъяснить, как развивался инцидент и какие меры будет предпринимать Киев, чтобы исключить подобные происшествия в дальнейшем. Однако представители ВСУ не смогли оперативно предоставить ответ.

Анатомия провокации

В воскресенье около 7 утра три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу РФ в Черном море и вышли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Нарушители взяли курс на Керченский пролив. В российские территориальные воды вошли малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также морской буксир "Яны Капу" - по сообщениям Киева, корабли совершали переход из Одессы в Мариуполь.

Заявки на проход пролива в установленном порядке украинская сторона не подавала, из-за чего корабли не были включены в график. Более того, зайдя в территориальные воды РФ, они начали опасно маневрировать, не подчиняясь законным требованиям российской стороны.

Нарушители, как рассказали «Известиям» несколько источников, знакомых с ситуацией, были своевременно обнаружены средствами радиотехнической разведки еще на подходе к госгранице. После чего их взял на сопровождение российский беспилотный летательных аппарат. В российских водах нарушителей встретили корабли погранслужбы ФСБ РФ – пограничный сторожевой корабль «Дон», сторожевик «Изумруд» проекта 22460 «Охотник» и патрульный катер проекта 12150 «Мангуст».

Один из нарушителей – морской буксир "Яны Капу" – был выдавлен из района провокации. В 11:30 пресс-центр ВМС ВСУ сообщил, что "пограничный корабль "Дон" (РФ) совершил таран рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик". Российская сторона это сообщение не подтвердила.

Позже в Сети появилось видео, снятое с борта ПСРК «Дон». На кадрах видно, как «Изумруд» (бортовой номер 354) разрезает строй украинских кораблей и сближается с «Яны Капу». Позже российский скоростной катер «Мангуст» проходит перед носом украинского бронекатера, заставляя его изменить курс и резко отвернуть. Ближе к вечеру были опубликованы и кадры российского сторожевика «Изумруд» с пробоиной и царапинами около 20 метров длинной в надводной части правого борта.

По одной из версий, первым оттеснить нарушителей попытался именно легкий «Изумруд», подставивший свой борт. В качестве более весомого аргумента в 8:21 был применен ПСРК «Дон», который при выдавливании и нанес основные повреждения украинскому кораблю.

Российские пограничники смогли грамотно остановить украинские корабли, заставили изменить их курс и прервать выполнение задачи, отметил в беседе с "Известиями" военный историк Дмитрий Болтенков.

Граница на замке

В 11:30 Погранслужба ФСБ России сообщила о выдвижении из порта Бердянск на Азовском море в направлении Керченского пролива бронированных артиллерийских катеров класса «Гюрза-М». Но, достигнув границы России, украинские корабли, не решившись ее нарушить, легли в дрейф. В течение дня появлялись сообщения, что эти катера якобы прошли под Крымским мостом. Однако выяснилось, что их спутали с российскими бронекатерами проекта 1204 «Шмель». Поздно вечером корабли из Бердянска легли на обратный курс, говорится в заявлении ФСБ, на которое ссылается агентство ТАСС.

Около 13:00 в районе провокации появились два российских боевых вертолета Ка-52. По данным «Известий», эти машины принадлежали первой эскадрилье 39-го вертолетного полка из крымского Джанкоя. Позднее гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков рассказал, что Керченский пролив в целях безопасности закрыли для прохода гражданских судов. Около 15:00 появились видео, на котором видно, как российские пограничные катера и сухогруз перекрывают путь украинским военным кораблям перед Крымским мостом.

В 23:00 Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что доказательства провокации со стороны Украины будут обнародованы в ближайшее время.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Морское право

В соответствии с нормами международного морского права украинские суда могут совершать мирный проход через территориальное море Российской Федерации, частью которого является Керченский пролив. Корабли имеют право пройти из Черного моря в Азовское, которое является морем двух государств, однако их проход должен быть непрерывным и быстрым. Украинские суда могут остановиться, если обнаружится поломка или будет задействована "иная непреодолимая сила". Таких причин украинская сторона не озвучивала. Проход является мирным, если он не нарушает безопасности прибрежного государства. Кроме того, запрещаются любые маневры, учения с оружием любого вида и сбор информации, пояснил «Известиям» главный научный сотрудник Института государства и права РАН профессор Камиль Бекяшев.

– Судя по сообщениям, украинские суда совершали маневры вокруг судов, стоящих в Керченском проливе, –­ рассказал «Известиям» Камиль Бекяшев. – Я усматриваю в их действиях нарушение международного морского права, поскольку они не выполняли требования мирного прохода: идти быстро и без остановок. В сложившейся ситуации Россия имела полное право применить силу. А в том случае, если с украинской стороны прозвучит выстрел, российские пограничники и моряки могут немедленно уничтожить нарушителя.

По мнению эксперта, российское правительство должно, как минимум, направить ноту Украине с претензией за нарушение норм международного морского права и российского законодательства.

- Россия располагает значительными силами, чтобы в считанные секунды уничтожить украинские бронекатера, - отметил военный историк Дмитрий Болтенков. – Даже огневой мощи сторожевых кораблей и катеров Береговой охраны ФСБ хватит за глаза. Не говоря, уже о ВМФ России. Военные располагают в Крыму мощной авиационной и морской группировкой.

Жестко, но аккуратно

Провокация была изначально рассчитана на жесткую реакцию, отметил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



- Все сейчас зависит от нашей реакции. Нужны жесткие дипломатические предупреждения, но надо быть аккуратнее с действиями, - считает сенатор.

– Провокация готовилась давно, и это - не последний этап нагнетания конфронтации в российско-украинских отношениях, - заявил «Известиям» постоянный представитель Республики Крым (РК) при президенте РФ Георгий Мурадов.

Приближаются выборы президента Украины и позиции нынешнего главы государства Петра Порошенко на них довольно слабы, напомнил он.

– Он это чувствует и пытается создать среду, в которой, как ему кажется, будет легче завоевать голоса украинских избирателей, – отметил Георгий Мурадов. – Эта линия поддерживается западными кураторами Украины и очевидно ими инициирована. Им же не нужно, чтобы, не дай Бог, сложилась ситуация умиротворения в российско-украинских отношениях. И к власти пришел не слишком угодный для Запада кандидат.

История противостояния

В сентябре Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение об усилении группировки войск на Азовском направлении. Для этого в регион было направлено три бронированных артиллерийских катера. Причем корабли были переброшены в Бердянск не по морю, а по суше. Так, один из бронекатеров прибыл в порт на грузовом трейлере. Эти катера на сегодняшний день являются самыми мощными боевыми единицами на Азове.

В сентябре Украина продолжила наращивать морскую группировку в Азовском море. 20 сентября «Донбасс» и «Корец» вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и спустя два дня прошли под арками Крымского моста. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

14 сентября произошел инцидент в районе Должанской косы между катерами российских и украинских пограничников. По заявлению официального Киева, российский скоростной корабль стал совершать опасные маневры. На представленном украинцами в качестве доказательства видео, российский «Мангуст», на приличном расстоянии и на большой скорости обгонял катер украинских пограничников.