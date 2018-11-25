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В Госдуме рассказали о необходимом Украине образе «избитого плаксы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украине срочно необходим образ «избитого плаксы», чем и обусловлен заход украинских кораблей в территориальные воды России. Такую точку зрения в интервью газете «Известия» высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

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«Сейчас Украине срочно нужен образ избитого плаксы, который, мол, прогуливался по морю, но налетели русские и избили до полусмерти. Но загвоздка состоит в том, что русские не хотят бить плаксу, а отпихивают его плечом от своих дверей», — отметил депутат.

При этом Бальбек не исключил, что украинские власти готовы пойти на провокацию и на одном из кораблей может появиться пробоина или произойти пожар якобы по вине российских пограничников.

«Но это — дешевые трюки для недалекой публики. И хочется сказать этим парням — спички в море не игрушка. Вдруг сымитируете возгорание до того, что загоритесь сами!» — указал Бальбек.

25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей.

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