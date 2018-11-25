Аксенов прокомментировал провокации Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что провокации со стороны Украины, в том числе и заходы ее военных кораблей в территориальные воды России, будут продолжаться, но не повлияют на мирную жизнь полуострова.

Истерики со стороны Киева будут продолжаться, пока у власти находится «русофобский режим, управляемый из-за рубежа». Безопасность крымчан обеспечена в полном объеме, написал он 25 ноября в Facebook.

Ранее 25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива. Действия украинской стороны являются нарушением статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву. Корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей, отметили в службе, назвав происходящее провокацией.

Позже в целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Около 11:00 еще два украинских военных корабля последовали из Бердянска к Керченскому проливу — месту расположения трех кораблей ВМС Украины.

В зону провокации вылетели российские истребители.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.