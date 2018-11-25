Появилось новое видео провокации украинских кораблей в Черном море

В Сети появилась новая видеозапись провокационных маневров кораблей украинских ВМС, вторгшихся в Черном море на территорию Российской Федерации. Кадры были опубликованы каналом РЕН ТВ в воскресенье, 25 ноября.

Как видно на записи, украинские суда совершают опасные маневры перед российскими кораблями, пытаясь «нарезать круги».

Ранее в этот же день была опубликована аналогичная запись, запечатлевшая опасное маневрирование.

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Отмечается, что украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Также сообщалось, что суда не выполняют требования российских властей и совершают опасное маневрирование.

Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов в связи с провокацией.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По его мнению, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.