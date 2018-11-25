На Украине протестующие водители с еврономерами подожгли шины

В украинском Ужгороде в воскресенье, 25 ноября, протестующие подожгли покрышки вблизи областной администрации.

Как передает телеканал РЕН ТВ, на площади находится около 300 протестующих — владельцев машин с иностранной регистрацией. Отмечается, что они также заблокировали дороги на границе Украины и Польши.

Водители выступают против новых штрафов и правил растаможивания таких авто. Недавно на Украине вступили в силу законы, легализующие машины с европейскими номерами, которые были ввезены ранее с нарушением таможенного законодательства, передает ТАСС. Теперь по закону определяется базовая ставка налога для легковых автомобилей из Евросоюза. Кроме того, вводится новый механизм растаможивания, ужесточается ответственность за нарушение таможенных правил, вводится ограничение на число автомобилей, которые можно ввозить на Украину без денежного обеспечения. Закон также определяет пошлины для машин с электродвигателями.

Ранее в этот же день сообщалось, что госпогранслужба страны усилила меры безопасности в ряде пунктов пропуска на западной границе. Причиной для этого послужила блокировка дорог протестующими водителями.