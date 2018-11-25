Прямой эфир

Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности в ряде пунктов пропуска на западной границе, причиной названа блокировка дорог владельцами машин с иностранной регистрацией.

С Крещатика на Арбат: миллионы украинцев побывали в РФ за полгода
Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, граждане Украины продолжают ездить в Россию

Как 25 ноября сообщает МВД страны на странице в социальной сети Facebook, затруднено движение транспорта через некоторые пункты пропуска.

«Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска», — отмечается в сообщении. Меры безопасности усилены, чтобы не допустить провокаций на госгранице с Польшей.

Владельцы автомобилей с еврономерами выступают против принятых в стране законов о штрафах и растаможивании таких авто, что является причиной принятия мер, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Накануне 24 ноября сообщалось, что реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена» продлили до 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Польше украинца заставили снять с машины знак трезубца
Порошенко заручился поддержкой Латвии в борьбе против РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017