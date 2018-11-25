Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши

Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности в ряде пунктов пропуска на западной границе, причиной названа блокировка дорог владельцами машин с иностранной регистрацией.

Как 25 ноября сообщает МВД страны на странице в социальной сети Facebook, затруднено движение транспорта через некоторые пункты пропуска.

«Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска», — отмечается в сообщении. Меры безопасности усилены, чтобы не допустить провокаций на госгранице с Польшей.

Владельцы автомобилей с еврономерами выступают против принятых в стране законов о штрафах и растаможивании таких авто, что является причиной принятия мер, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Накануне 24 ноября сообщалось, что реализацию проекта строительства фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе под названием «Стена» продлили до 2021 года.