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Порошенко заручился поддержкой Латвии в борьбе против РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Латвия поддерживает Киев в вопросе необходимости продолжения международных санкций против России. Об этом политик заявил во время совместного брифинга с латвийским президентом Раймондсом Вейонисом в Киеве в субботу, 24 ноября. 

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«Думаю, что сегодня адекватным ответом на происходящие процессы будет решение о продлении санкций против Российской Федерации со стороны мирового сообщества, включая ЕС. Приятно, что и в этом вопросе Латвия всегда четко поддерживает Украину», — приводит его слова «Укринформ». 

Как подчеркнул Порошенко, Латвия является не только другом и партнером, но и адвокатом Киева в его евроинтеграционных стремлениях.

Политик также назвал уникальным украинско-латвийское сотрудничество в противодействии «российской агрессии», указывает его пресс-служба.  

«Мы имеем общее видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет на Украине и в Европе», — цитирует Порошенко телеканал РЕН ТВ

На этом же брифинге Порошенко и Вейонис сообщили, что планируют посетить Донбасс 25 ноября. По словам украинского лидера, его коллега будет находиться у линии столкновения

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