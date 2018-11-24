Порошенко заручился поддержкой Латвии в борьбе против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Латвия поддерживает Киев в вопросе необходимости продолжения международных санкций против России. Об этом политик заявил во время совместного брифинга с латвийским президентом Раймондсом Вейонисом в Киеве в субботу, 24 ноября.

«Думаю, что сегодня адекватным ответом на происходящие процессы будет решение о продлении санкций против Российской Федерации со стороны мирового сообщества, включая ЕС. Приятно, что и в этом вопросе Латвия всегда четко поддерживает Украину», — приводит его слова «Укринформ».

Как подчеркнул Порошенко, Латвия является не только другом и партнером, но и адвокатом Киева в его евроинтеграционных стремлениях.

Политик также назвал уникальным украинско-латвийское сотрудничество в противодействии «российской агрессии», указывает его пресс-служба.

«Мы имеем общее видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет на Украине и в Европе», — цитирует Порошенко телеканал РЕН ТВ.

На этом же брифинге Порошенко и Вейонис сообщили, что планируют посетить Донбасс 25 ноября. По словам украинского лидера, его коллега будет находиться у линии столкновения.