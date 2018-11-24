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Ударные беспилотники ВСУ атаковали поселок в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе. Такую информацию озвучил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 24 ноября. 

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Нападение произошло 22 ноября. Украинские силовики разместили на дронах зажигательные боеприпасы, которые сбрасывались на транспортные средства и дома мирных жителей. 

По словам Безсонова, бойцы ВСУ «даже не пытаются скрыть военные преступления и открыто выкладывают доказательства в сеть». 

Согласно одному из пунктов Минского меморандума, использование беспилотников и боевой авиации запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения огня на ширину не менее 30 км, отмечает «Донецкое агентство новостей».  

Как констатирует издание, в последнее время в Донбассе участились случаи применения ударных дронов. Так, в конце октября беспилотник ВСУ поджег дом на окраине Донецка

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив название на Операцию объединенных сил (ООС).

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