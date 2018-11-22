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Жители села на окраине Донецка заряжают телефоны в соседнем поселке

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Фото: Сергей Прудников
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Специальный корреспондент «Известий» побывал в одной из самых горячих точек в прифронтовой зоне Донбасса — бывшем совхозе «Спартак» на окраине Донецка. Несмотря на ежедневные обстрелы, отсутствие света, воды и газа, в селе Спартак остаются 53 мирных жителя.

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Единственный ребенок в поселке — 13-летняя Вика Клишкова, которая учится в соседней Яковлевке. Ее семья, как и другие, ночует в подвалах. За хозяйственные работы Клишковы получают 2,8 тыс. рублей в месяц. С ноября зарплату бюджетникам обещают увеличить.

Администрация соседней Ясиноватой бесплатно выдает две буханки хлеба в неделю на человека и топливо для бензопил в целях заготовки дров. Дважды в неделю каждая семья получает по 20–30 л воды, которой хватает лишь на приготовление пищи. А ведь надо еще мыться и стирать одежду, отмечают жители.

До военных действий поселок считался элитным. Однако уже четыре года вместо централизованного освещения тут свечи и фонари. Для зарядки телефонов жителям приходится преодолевать 1,5 км, чтобы дойти до магазина в соседнем селе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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