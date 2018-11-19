В Госдуме оценили предложение США устроить революцию в Донбассе

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал заявление бывшего замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что США советуют Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе.

«Как всегда, Украина строит свои стратегии по принципу «одна баба сказала». Какие-то неизвестные американские «эксперты» посоветовали перекрыть границу, никого и ничего не пускать, перекрыть даже ресурсы... Любят всё-таки украинцы на одни и те же грабли наступать», — сказал Козенко в беседе с «Известиями».

Американские эксперты посоветовали Украине также прекратить поставки воды и электричества в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«Пусть вспомнят, чем обернулась такая стратегия четыре года назад по отношению к Крыму. Очевидно, на Украине до сих пор ждут, когда же здесь начнется революция. Да и в Донбассе — пятый год уже отключают. На все случаи одна «таблетка» — всё перекрыть и организовать госпереворот», — отметил Козенко.

После каждого подобного «неадекватного» заявления Киев лишь еще больше настраивает против себя не только Донбасс, Крым, Россию, «но и собственный, украинский народ», добавил депутат.

18 ноября Романенко также рассказал, к чему приведет закрытие Россией Азовского моря для украинских судов.