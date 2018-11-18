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Украинский генерал заявил о риске «большой войны» с Россией

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне», заявил бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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В своей статье для «Апострофа» военный отмечает, что в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять  Российской армии, а Запад включаться в противостояние не станет из-за опасения развязать Третью мировую.

«Перекрыть море они, конечно, могут. Но это приведет к дальнейшим международным санкциям. Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно. будет продолжаться блокировка кораблей. У нас есть определенные силы, но у них — больше. Мы не сможем отвечать. В таком случае нужно переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая на текущий момент нецелесообразна для Украины», –– говорится в материале.

При этом Романенко не исключил экономической и дипломатической помощи от западных стран, но усомнился в эффективности возможных новых санкций.

«Войска к нам не заведут, а активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет. Санкции не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского. — «Известия») Союза: финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», — заявил он.

15 ноября Украина задержала 15 судов за заходы в Крым. Один из российских сенаторов на это заметил, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского судна.

В Кремле подчеркнули, что РФ будет принимать меры для защиты своих моряков.

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