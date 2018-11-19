В ГД ответили на заявление украинского генерала о советах США по Донбассу

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова бывшего замглавы Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что американцы советуют Украине создать «революционную ситуацию» в Донбассе.

По его словам, информация о том, что за спиной украинского лидера Петра Порошенко стоят США, — уже ни для кого не секрет. Он также сравнил попытки американского правительства столкнуть Россию и Украину с последним криком утопающего.

«Выборы президента на Украине всё ближе, и США понимают, что народ устал от боевых действий. Поэтому они любыми путями подталкивают Порошенко к уходу от Минских соглашений и к отказу от всех предложений Совета Европы и ОБСЕ», — цитирует депутата RT 19 ноября.

Водолацкий также допустил, что действия американцев на Украине могут быть направлены на отмену выборов в стране.

18 ноября сообщалось, что Романенко также рассказал, к чему приведет закрытие Россией Азовского моря для украинских судов. По его словам, в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять российской армии, а Запад включаться в противостояние не станет из-за опасения развязать Третью мировую и все эти действия приведут к «большой войне».