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Прокрутили марш: Западу больше не нравятся детские лагеря на Украине

В центрах патриотического воспитания культивируют ненависть
Фото: azovec.com
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Прокрутили марш: Западу больше не нравятся детские лагеря на Украине
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2018-11-13 15:33:43
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В течение четырех лет тысячи детей прошли военную подготовку в украинских ультранационалистических лагерях. Даже западные аналитики, сквозь пальцы смотрящие на происходящее в незалежной, считают, что это — бомба замедленного действия для страны. В последние недели эта тема особенно актуальна на страницах европейской прессы. Подробности — в материале «Известий».

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Виктории восемь лет, и, как и многие девочки ее возраста, она мечтает стать дизайнером одежды или моделью, когда вырастет. Но при этом малышка — уже солдат. И не исключает своего будущего в рядах сражающейся армии. С кем сражающейся? Это ей и объясняют инструкторы. Почти все они либо побывали в боях против «пророссийских сепаратистов», либо принимали участие в диверсионных операциях ВСУ в Донбассе.

«Решимость Виктории пугает даже взрослых: «Есть только одна Украина, и мы должны ее защищать. Вот почему я пришла сюда: чтобы научиться сражаться. Мне очень нравится стрелять из пистолета и носить военный камуфляж», — беседовавшая с девочкой корреспондент испанского издания El Confidencial Этель Бонет в шоке от агрессии, которой «фонит» речь маленькой украинки.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com
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Часть своих летних школьных каникул Виктория проводит в лагере «Лидер», разместившемся на старых советских спортивных объектах, недалеко от Киева. У лагеря нет официального сайта, но он рекламируется в Facebook, а также получает «новобранцев» по рекомендациям, из уст в уста.

Вместимость — от 180 до 200 детей в возрасте от семи до 16 лет, срок пребывания для каждой группы составляет 20 дней. «Точка» работает три летних месяца подряд. Полный пансион стоит недешево по местным меркам: $18 в день. Из идеологической наглядной агитации — в лагере установлен монумент «небесной сотне».

Инструкторы — подтянутые ребята (ни грамма жира!), одетые в полевую военную форму, — объединяют спортивные мероприятия со спартански жестким ритмом жизни. Дети занимаются плаванием, легкой атлетикой, выполняют физические упражнения с отягощениями, ползают по-пластунски, преодолевают полосу препятствий, лазают по канату. Передвижение между объектами — только строем.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com
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Особое внимание наставники уделяют формированию навыков обращения с огнестрельным оружием: АК-47 семилетки легко разбирают и собирают с завязанными глазами. Стрельба, правда, пока только из пневматических пистолетов, зато навскидку с лихим выдергиванием оружия из кобуры. Это один из любимых видов занятий, проходящих под аккомпанемент постоянно звучащих ультранационалистических гимнов, металлического давящего рока и украинского панка.

Пробежки и строевым по плацу — под кричалки «Украина превыше всего!», «Герои бессмертны, враги умирают!», «Лидер» открывает дорогу! Украина едина! Победа или смерть!».

«Это похоже на реальный фронт»

Как и в любом летнем лагере, в «Лидере» однажды в сезон устраивают родительский день. Дети разыгрывают на сцене театрализованное представление (про войну, естественно), изрядно сдобренное националистическими песнями с восхвалениями пособников гитлеровцев, превратившихся теперь в героев сопротивления советской оккупации.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com

Будущие бойцы АТО размахивают красно-черными флагами ОУН-УПА («Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия» — запрещенные в России организации. — Прим. ред.), вышибая у сидящих в зале родителей слезу умиления.

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Поздним вечером организуются «фиесты национального духа», которых в программах обычных детских лагерей не встретишь: мальчики и девочки, одетые в боевую форму, с укрытыми балаклавами лицами, кричат нечто свирепое, адресованное врагу. Который, услышь подобное, обязательно должен окочуриться со страха.

Всё это — под вскидываемые время от времени вверх руки с зажатыми кулаками и размахивание горящими факелами. В лучших традициях гитлерюгенда.

История повторяется?

Украинская пресса называет это «патриотическим воспитанием молодежи и юношества» и обвиняет СМИ России в «сгущении красок при подаче этих материалов» и стремлении «очернить методы воспитания патриотизма незалежной в глазах мирового сообщества, которое понимает, что на самом деле Украина не выходит за рамки человеческих ценностей».

Европейская же пресса, да и заокеанская тоже, мало-помалу перестает восторгаться тем, что происходит в государстве, намеревающемся стать членом ЕС, и обращает внимание на дежавю.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com
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«Это всё очень напоминает события 30-х годов прошлого века, происходившие в одном из государств Центральной Европы, и назвать происходящее проявлением нацизма и элементов фашизма не будет перебором», — считает итальянский журналист Манлио Динуччи, побывавший в детском военном лагере, развернутом поблизости от Яворова — городка, находящегося в 50 км от Львова.

Позиции бандеровцев в западной части страны сильны особенно, поэтому тут никто не стремится как-то маскировать программу подготовки юных диверсантов словами о «воспитании патриотизма». Наоборот, делают всё возможное, чтобы ненависть била через край, а мозг, затуманенный ею, использовался воспитанниками лишь для выполнения команд наставников. Пусть привыкают слушаться беспрекословно.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com

«В свете международных конвенций вербовка детей в вооруженные группы представляет собой военное преступление, — напоминает репортер. — Однако неонацистские союзники НАТО почти свободно организуют курсы военной подготовки для украинских детей».

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«Воспитанники этого очаровательного «летнего лагеря» носят футболку, украшенную эмблемой батальона «Азов», которая на самом деле является символом дивизии СС Das Reich, — делится впечатлениями апеннинский корреспондент. — Дети (в том числе шестилетние малыши) и подростки, объединенные в группы по 30–40 человек, не играют в «солдатиков», а являются ими, получая настоящую военную подготовку. И обучают их всем премудростям военного дела неонацисты, которые зверствовали против гражданских лиц русской национальности на востоке Украины».

Воспитание ненавистью

«Летний лагерь — это первый этап вербовки детей-солдат, — пишет канадский корреспондент портала GlobalResearch.org Мишель Чоссадовски, сопровождая свою статью многочисленными фотографиями детей с автоматами в руках. — Здесь не просто учат стрелять. Здесь воспитывают у подростков ненависть. Она становится доминирующим чувством в ребячьей душе, не оставляя места для дружбы, любви и прочего позитива. «Мы убьем всех русских», — одна из самых часто употребляемых фраз в разговорах малолетних вояк с окружающими. Эти дети в своей зомбированной ненависти похожи на тех, что готовит ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ. — Прим. ред.). Впрочем, ничего удивительного в этой схожести нет: и исламисты, и украинские неонацисты проходили курсы у одних и тех же учителей из Соединенных Штатов и некоторых европейских государств, намеренных развалить изнутри целые страны, чтобы управлять ими и грабить их».

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com

Канадец описывает лагерь, который организуют на базе украинского МВД в Пуще-Водице, всего в 23 км от центра Киева.

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«Игорь Хоманский поначалу производит впечатление здравомыслящего человека. Пока не откроет рот, — отмечает упоминавшаяся выше Бонет. — А когда начинает говорить, восприятие меняется. Становится страшно: он сообщает, что гордится своим 11-летним сыном, который предпочитает драться и учиться убивать реальных людей в лагере, а не играть в виртуальную войну на Playstation. Директор лагеря «Лидер» Иван Гранаткин — герой «евромайдана», покрытый татуировками человек с бритой головой (с нее свисает косичка, которую украинцы называют «оселедец»), утверждает, что воспитывает не фашистов, а патриотов. Просто в свете продолжающейся войны на юго-востоке страны патриотическое воспитание принимает такие экстремальные формы».

«Заместитель директора, 56-летний Олексий Заболотный, выглядит зловеще, — дополняет Этель. — Как это ни парадоксально звучит, но в прошлом он работал учителем английского языка в средней школе и переводчиком российской армии, шпионя за американцами. Теперь он обучает несовершеннолетних боевым приемам «для уничтожения прорусских сепаратистов».

Откуда деньги?

Понятно, что платы, вносимой курсантами, для содержания милитаризированной «конторы» недостаточно. Понятно и то, что никто на широкую публику не выносит информацию об источниках дополнительного финансирования и о его объеме.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com

«Однако, учитывая, что некоторые инструкторы в этом детском лагере прошли школу спецназа в различных странах, чувствуется, что связь с западными государствами есть и весьма тесная, — пишет корреспондент испанского издания. — Например, Руслан Бормовой, позывной Таир, — элитный спецназовец, получил военную подготовку под руководством инструкторов из США, Польши, Франции и Канады».

Упомянутый выше канадский журналист прямо указывает на то, что деньги поступают из США.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com
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Итальянский репортер с ним солидарен: «Поддержка, оказываемая ЦРУ и НАТО европейским нацистам, вовсе не является чем-то новым и необычным. Американские рыцари плаща и кинжала всегда держат руку на пульсе стран, где либо власть слаба, либо удалось оппозицию вырастить. Ливия, Косово — два примера, лежащих сверху. С Украиной всё еще проще, здесь даже никто и сопротивляться не собирается. За деньги готовы делать всё что угодно».

Таир не без помощи своих военных наставников организовал свой лагерь для подростков в возрасте 11–17 лет в городе Владимир-Волынский, на самой границе с Польшей. В этом лагере длительность пребывания — лишь неделя, но это интенсивная неделя. Ученики (вернее, их родители) вносят всего по $60. За семь дней полного пансиона — плата чисто символическая.

Украинский «коммандос» лепит из своих учеников настоящих профессионалов: марш-броски с 20-килограммовой выкладкой, вынос раненых под огнем с поля боя и, конечно, владение оружием. Кстати, учат обращаться не только с огнестрельным, но и с холодным оружием, в числе умений прививается такое, как ранить противника так, чтобы тот истек кровью.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com

«Ну кто так режет? — с негодованием вопрошает спецназовец малолетнего кандидата в убийцы. — Втыкай нож в яремную ямку! Или полосни по сонной артерии!»

Военизированные лагеря для школьников существуют практически во всей Европе. Как правило, летом в них съезжаются те, кто собирается после окончания учебы пойти в профессиональные военные. Однако европейцы подходят к «военизированному отдыху» с другой меркой. В Старом Свете и установки старые: здесь считается, что патриотизм — это любить свою родину и быть готовым выступить на ее защиту, если потребуется.

лагеря
украинские ультранационалистические лагеря
Фото: azovec.com
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Например, один из таких лагерей под Мадридом El Gran Capitán для молодежи в возрасте от 11 до 21 организован для тех, кто мечтает попробовать свои силы в таких сферах, как армия или полиция. Здесь есть практически все элементы базовой подготовки спецназа и стражей правопорядка: от умения содержать в идеальном порядке униформу до навыков обращения с пистолетом, штурмовой винтовкой и постижения азов снайперского искусства.

Ребята приобретают практические навыки, помогая патрулировать местность. И — что очень важно! — существуя в лагерной среде вместе со сверстниками из других стран, испанцы учатся уважать их боевые традиции, воинские знаки отличия и символы. В общем, в этом лагере прививают любовь к своему народу, а не враждебное настроение к чужому.

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