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В Киеве создадут настольную игру про украинских националистов

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Фото: РИА Новости/Григорий Василенко
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В Киеве активно готовят настольную игру, посвященную запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА). Такая информация появилась в Facebook-аккаунте украинского Института национальной памяти.

«Делаем всё возможное, чтобы уже в этом году молодежь имела дополнительный игровой материал», — сказано в сообщении организации.

Вместе с тем, детали проекта институт не раскрыл. К сообщению лишь прикреплены несколько снимков, на которых сотрудники организации обсуждают новую игру. На кадрах можно разглядеть разные карточки, на которых изображены солдаты нацистских войск, Красной армии и УПА.

«Украинская повстанческая армия» была сформирована в октябре 1942 года, ее лидером стал Степан Бандера. Она действовала преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

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