Прямой эфир

Украинский еврейский комитет осудил героизацию Киевом нацистов

0
Фото: ТАСС/Пётр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кризис в отношениях Киева и Тель-Авива может вызвать героизация нацистских организаций времен Второй мировой и проявление антисемитских настроений на Украине, заявил в четверг, 31 мая, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Польша, как известно, закрыла въезд в страну (Владимиру) Вятровичу и некоторым его сторонникам и националистам. Такие меры возможны и со стороны Израиля», — цитирует его ТАСС.

Долинский считает, что на Украине продолжат рост праворадикальные настроения из-за поддержки их со стороны государства.

20 февраля красно-черное знамя запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) было официально поднято перед зданием Львовского городского совета. Флаг бандеровцев ОУН был поднят на флагштоке наряду с государственным флагом.

В конце апреля глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина» по нескольким показателям превосходила Красную армию.

В мае генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления перед студентами национального университета «Острожская академия» рассказал, что нашел своего двойника среди бойцов СС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский националист повесил фотографию Крымского моста над кроватью
Националисты пригрозили сжечь украинский телеканал после анонса концерта к 9 Мая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017