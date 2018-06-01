Украинский еврейский комитет осудил героизацию Киевом нацистов

Кризис в отношениях Киева и Тель-Авива может вызвать героизация нацистских организаций времен Второй мировой и проявление антисемитских настроений на Украине, заявил в четверг, 31 мая, директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Польша, как известно, закрыла въезд в страну (Владимиру) Вятровичу и некоторым его сторонникам и националистам. Такие меры возможны и со стороны Израиля», — цитирует его ТАСС.

Долинский считает, что на Украине продолжат рост праворадикальные настроения из-за поддержки их со стороны государства.

20 февраля красно-черное знамя запрещенной в РФ экстремистской «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА) было официально поднято перед зданием Львовского городского совета. Флаг бандеровцев ОУН был поднят на флагштоке наряду с государственным флагом.

В конце апреля глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина» по нескольким показателям превосходила Красную армию.

В мае генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления перед студентами национального университета «Острожская академия» рассказал, что нашел своего двойника среди бойцов СС.