Националисты пригрозили сжечь украинский телеканал после анонса концерта к 9 Мая

Украинские националисты пригрозили сжечь телеканал «Интер» после анонса концерта к 9 Мая. Соответствующие комментарии пользователи оставляли в соцсети Twitter.

«У нас точно в стране идет война? Посмотрите, что на «Интере» будет 9 мая!», — цитирует «Ридус» одного из пользователей, который опубликовал на своей странице видео анонса праздничного концерта. Его недоумение поддержали и другие националисты.

«Закрыть этот сепарский канал надо уже давным-давно», — заявил один из них. Автор сообщения с опубликованным анонсом также предложил сжечь «Интер». При этом некоторые оценили «смелый поступок» телеканала.

«Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс — смелый поступок», — приводит сайт kp.ru слова пользователя Askar Aisin в Facebook.

В анонсе предстоящего концерта ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский рассказывают о важности победы во Второй мировой войне для Украины.

«Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память», — сказала Даугуле. Доманский добавил, что украинские граждане не могут позволить, чтобы «улицы городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях». После этого заявление слышны аплодисменты, которые раздаются в концертном зале. Трансляция концерта пройдет 9 мая в 20:30. Участие в нем приняли Таисия Повалий, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Надежда Мейхер и другие исполнители.

В апреле украинским телеканалам «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» назначили проверки за показ советских фильмов.

С 2015 года на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Все официальные мероприятия, посвященные победе во Второй мировой, проводятся в этот день. Символом празднования является цветок красного мака — принятый в мире символ памятных дней Второй мировой войны. День Победы 9 Мая остался государственным праздником, но перестал быть выходным днем.