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Украинские радикалы устроили скандал из-за объявлений на русском языке

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Фото: ТАСС/Максим Никитин
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Украинские националисты из ультраправой организации С14 устроили скандал в общежитии одного из вузов в Киеве из-за объявлений на русском языке.

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Поводом для инцидента стало жалоба одной из студенток на коменданта, который якобы посоветовал ей «учить русский», вместо того чтобы убрать листовки или написать их на украинском. Потом на девушку накричал охранник, якобы по той же причине. 

«Этот инцидент — неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе в общежитиях», — говорится в сообщении С14 в Facebook.

«Неравнодушные общественные активисты С14» рассказали, что спустя пару дней приехали в общагу и «исправили ситуацию», указав коменданту на нарушения.

Как подчеркивают националисты, «портить жизнь плохим людям они умеют».

Ранее в июне украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что сотрудники СБУ разговаривают по-русски. Она пояснила, что это выглядело «как захват врагами нашей Службы безопасности».

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