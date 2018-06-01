Порошенко обязал сдавать языковой тест для получения гражданства Украины

Президент Украины Петр Порошенко распорядился ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, документом предписано оказать «неотложные меры» по укреплению государственного статуса мовы и содействовать созданию единого культурного пространства страны.

Для этого Порошенко поручил в течение двух месяцев утвердить целевую программу на 2018–2028 годы, направленную на всестороннее развитие языка во всех сферах жизни, отмечает телеканал RT.

Программа включает в себя следующие пункты: требование к чиновникам использовать мову при исполнении должностных обязанностей; развитие национальной словарной базы, популяризация языка за рубежом, выпуск книг, проведение конкурсов и т.д.