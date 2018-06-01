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Порошенко обязал сдавать языковой тест для получения гражданства Украины

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Фото: REUTERS/Mykola Lazarenko
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Президент Украины Петр Порошенко распорядился ввести экзамен по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. 

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Кроме того, документом предписано оказать «неотложные меры» по укреплению государственного статуса мовы и содействовать созданию единого культурного пространства страны.

Для этого Порошенко поручил в течение двух месяцев утвердить целевую программу на 2018–2028 годы, направленную на всестороннее развитие языка во всех сферах жизни, отмечает телеканал RT.

Программа включает в себя следующие пункты: требование к чиновникам использовать мову при исполнении должностных обязанностей; развитие национальной словарной базы, популяризация языка за рубежом, выпуск книг, проведение конкурсов и т.д.

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