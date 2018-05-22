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Порошенко наградил свояченицу-русистку за заслуги в науке

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание «Заслуженный деятель науки и техники» родной сестре своей жены — Алле Зернецкой. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

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Свояченица Порошенко является доцентом Национального педагогического университета имени Драгоманова и много лет преподает русский язык, рассказала на своей странице Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

По ее словам, в 2015 году Алла Зернецкая защитила докторскую диссертацию по специальности «русский язык» и получила степень доктора филологических наук. В 1992 году она защитила кандидатскую по специальности «методика преподавания иностранного (русского) языка».

Высоцкая заподозрила Порошенко в том, что он наградил свояченицу не за ее заслуги, а за то, что она его родственница.

Петр Порошенко выступает против русского языка. В сентябре прошлого года украинский лидер подписал закон «Об образовании», согласно которому с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств смогут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.

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