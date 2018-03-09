Порошенко начинает 10-летнюю программу укоренения украинского языка

Президент Украины Петр Порошенко готовится подписать 10-летнюю программу укоренения украинского языка. Об этом он заявил в пятницу, 9 марта.

«Впереди десятилетия украинского языка на Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми», – цитирует ТАСС выступление Порошенко на церемонии награждения лауреатов премии имени Тараса Шевченко.

Он добавил, что права национальных меньшинств на использование своих языков в межличностных коммуникациях будут сохранены.

28 февраля Конституционный суд (КС) Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года не соответствующим конституции страны. Согласно тексту документа, русский язык и другие языки национальных меньшинств получили статус региональных языков в 13 украинских регионах. Это практически приравнивало их к государственному языку.