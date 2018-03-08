В Госдуме назвали бессильной злобой слова Порошенко о «разрушении» России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «полном разрушении России» из-за газового спора.

Политик отметил, что крах России многие пророчили и раньше, однако прогнозы так и не сбылись.

«Различные иностранные эксперты уже тысячу лет предрекают России крушение — ни один из этих прогнозов не сбылся, и желание Порошенко — это лишь бессильная злоба политика, который живёт по принципу «Ай Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!» — цитирует RT Бальбека.

Ранее в четверг стало известно, что Порошенко обвинил Москву в несоблюдении международного права из-за решения «Газпрома» расторгнуть газовые контракты с «Нафтогазом».

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — заявил украинский президент.

В Севфеде данное заявление расценили как «начало истерики» из-за осознания того, что после расторжения договоров о транзите топлива через Украину и «окончании строительства «Северного потока -2» украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла».

5 марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале разрыва контрактов и подачи апелляции на решение Стокгольмского арбитража о выплате в пользу украинской компании $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом более раннего решения суда о взыскании с «Нафтогаза» $2 млрд, российская компания осталась должна порядка $2,56 млрд.