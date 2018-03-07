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Пушков ответил на угрозы Порошенко в адрес «Газпрома»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что «Нафтогаз» сможет получить от «Газпрома» «всё до копейки».

«Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда «Газпром» в итоге всё же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что украинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества «Газпрома» в случае невыполнения ими решения Стокгольмского арбитража. 

В украинском кабмине заявили, что власти уже приступили к аресту. 

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. После последнего решения российская компания сообщила о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», вернув предоплату за март.

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