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На Украине приступили к аресту активов «Газпрома»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Украинские власти приступили к аресту активов российского холдинга «Газпром» за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража и нарушение монопольного законодательства Украины. Об этом сказано в комментарии украинского кабмина.

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Согласно решению суда, департамент государственной исполнительной службы намерен взыскать с «Газпрома» почти 172 млрд гривен в пользу госбюджета Украины.

«По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» на Украине», — сказано в сообщении.

Под арест попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

Ранее 7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможность ареста мировых активов российской компании.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В декабре 2011-го Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. При этом в 2017-м «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением и назвал продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным».

1 марта «Газпром» сообщил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», вернув предоплату за март. 6 марта российский холдинг подал апелляцию на решение арбитража. В украинской компании заявили о намерении взыскать с российского холдинга еще $20 млрд в ходе нового арбитражного суда, основанием для иска послужит стоимость транзита газа по территории Украины. 

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