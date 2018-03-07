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На Украине задумались о возможном аресте активов «Газпрома» по всему миру

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны и руководству «Нафтогаза» изучить возможный арест мировых активов российской компании «Газпром» в случае, если она не выполнит постановление Стокгольмского арбитража. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook в среду, 7 марта.

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«Мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства — нести жесткую ответственность», — отметил чиновник.

Между тем в «Газпроме» предложили руководству «Нафтогаза» встретиться для обсуждения расторжения контрактов.

Российская и украинская компании оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В декабре 2011-го Стокгольмский арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. При этом 28 февраля суд взыскал с «Газпрома» более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения российская компания должна выплатить $2,56 млрд.

3 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания вынуждена разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины» из-за асимметричного решения Стокгольмского арбитража, которое нарушило баланс сил и интересов сторон.

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