В Евросоюзе отреагировали на подготовку детей-убийц в украинских лагерях

В Евросоюзе отреагировали на сообщения в СМИ о летнем лагере на Украине, где детей обучают члены праворадикальных групп, призвав Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти.

«Мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия, предотвратят их в будущем и примут меры в отношении доказанных случаев», — сказал чиновник в структурах ЕС журналистам «РИА Новости».

Он отметил, что украинские власти уже открестились от этого лагеря, заявив, что он не получал государственной поддержки. Но, несмотря на это, в ЕС ждут действий со стороны Киева, которые могли бы решить данную проблему, добавил собеседник агентства.

Статья о детском лагере была опубликована изданием The Washington Post 12 ноября. В материале говорилось, что в лагерях для детей в Тернопольской области националисты готовят профессиональных убийц. Отмечалось, что деньги на это выделяет министерство молодежи и спорта Украины и за несколько лет через подобное обучение прошли сотни детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Кроме того, соответствующие кадры из лагеря опубликовал телеканал Euronews. На видео было запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДНР и ЛНР».

В конце сентября украинский политолог Александр Охрименко отметил, что власти страны не препятствуют действиям радикалов, потому что это выгодно.