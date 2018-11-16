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В Евросоюзе отреагировали на подготовку детей-убийц в украинских лагерях

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Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky
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В Евросоюзе отреагировали на сообщения в СМИ о летнем лагере на Украине, где детей обучают члены праворадикальных групп, призвав Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти.

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«Мы ожидаем, что украинские власти осудят подобные действия, предотвратят их в будущем и примут меры в отношении доказанных случаев», — сказал чиновник в структурах ЕС журналистам «РИА Новости».

Он отметил, что украинские власти уже открестились от этого лагеря, заявив, что он не получал государственной поддержки. Но, несмотря на это, в ЕС ждут действий со стороны Киева, которые могли бы решить данную проблему, добавил собеседник агентства. 

Статья о детском лагере была опубликована изданием The Washington Post 12 ноября. В материале говорилось, что в лагерях для детей в Тернопольской области националисты готовят профессиональных убийц. Отмечалось, что деньги на это выделяет министерство молодежи и спорта Украины и за несколько лет через подобное обучение прошли сотни детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Кроме того, соответствующие кадры из лагеря опубликовал телеканал Euronews. На видео было запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДНР и ЛНР».

В конце сентября украинский политолог Александр Охрименко отметил, что власти страны не препятствуют действиям радикалов, потому что это выгодно.

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