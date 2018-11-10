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Посольство Украины заявило о возможных провокациях польских радикалов

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Посольство Украины в Польше предупредило, что польские радикалы готовят провокации под видом украинских националистов в День независимости Польши 11 ноября.

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«Согласно имеющейся оперативной информации, 11 ноября в Варшаве некоторые польские радикальные сообщества намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов», — говорится в сообщении дипломатов в Facebook.

В дипмиссии призвали украинцев в польской столице быть бдительными и соблюдать осторожность в течение дня. 

В последнее время отношения между Польшей и Украиной сильно обострились на фоне вопросов исторической памяти. Варшава негативно воспринимает политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории РФ) и ее лидера Степана Бандеры, проводимую нынешним руководством Украины.

В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, Варшава приняла закон о запрете пропаганды в стране бандеровской идеологии и отрицания геноцида поляков на Волыни.

В марте этого года во Львове неизвестные взорвали польский Мемориал орлят, посвященный повстанцам, которые не дали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить город.

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